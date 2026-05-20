Компания Amazon приобрела международные права на дистрибуцию психологического триллера «Pumping Black» с Натали Портман и Джонатаном Бэйли

По данным Deadline, сделка стала одной из первых заметных продаж на Каннском кинорынке и сразу вывела проект в число наиболее обсуждаемых на старте фестивальной недели. Постановкой займётся Мими Кейв, известная по триллеру «Fresh» и комедийной драме «Holland».

Сюжет фильма разворачивается в мире профессионального велоспорта. Главным героем станет 35-летний гонщик Тейлор Мейс, который пытается удержаться в спорте на пороге завершения карьеры. Чтобы продолжить борьбу, он начинает работать с врачом Андреа Лэт, одержимой победой и влиянием в большом спорте. По мере подготовки к «Тур де Франс» герой оказывается втянут в цепочку опасных решений, связанных с попыткой скрыть собственную тайну.

Авторы проекта описывают фильм как напряжённый психологический триллер с элементами спортивной драмы. В зарубежной прессе картину уже сравнивают с «Одержимостью» и «Чёрным лебедем», где ранее снималась Портман.



