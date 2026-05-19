Разработчики открыли страницу проекта в Steam и представили первый трейлер новой кооперативной игры с элементами roguelike. Terraclysm Survivors разрабатывается для ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Даты релиза для каждой платформы будут объявлены позже

Студия DeadPixel, известная по играм Machick и Machick 2, 18 мая представила новую игру Terraclysm Survivors.

Сюжет игры разворачивается в мрачном мире, пережившем апокалипсис. Игроки собираются в онлайн-лобби, выбирают персонажей и карты, а затем отправляются в разрушающуюся вселенную. Локации вдохновлены китайской, античной и египетской эстетикой. В будущих обновлениях разработчики добавят новые карты.

Геймплей строится на сражениях с полчищами врагов в разрушающемся мире. Игроки могут экспериментировать с улучшениями персонажей и их способностей, создавая мощные комбинации. Игра начинается как борьба за выживание, но быстро превращается в зрелищный хаос со множеством визуальных эффектов.

В отличие от многих roguelike-проектов, Terraclysm Survivors делает ставку не на строгий баланс, а на эксперименты и хаос. В DeadPixel Studio пояснили, что хотели передать ощущение выживания в мире, который уже рушится. Хаос, по задумке авторов, встроен и в геймплей, и в саму вселенную игры.