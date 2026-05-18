Премьера картины стала одним из главных кассовых событий года для Энн Хэтэуэй

Картина «Дьявол носит Prada 2» (The Devil Wears Prada 2) преодолела важный кассовый рубеж и собрала в мировом прокате более 500 миллионов долларов. Аналитики прогнозируют, что к концу текущей недели общая сумма вырастет до 546,2 миллиона долларов.

Изображение: Walt Disney Co.

Режиссёром продолжения выступил Дэвид Фрэнкел (David Frankel), сценарий написала Алин Брош Маккенна (Aline Brosh McKenna). К своим ролям вернулись Мерил Стрип (Meryl Streep), Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway), Эмили Блант (Emily Blunt) и Стэнли Туччи (Stanley Tucci). Лента дебютировала с первого места и удерживала лидерство в прокате две недели подряд.

Сиквел закрепился в числе самых кассовых фильмов 2026 года. Бюджет комедии составил 100 миллионов долларов, а точка безубыточности, по оценкам экспертов, находилась на уровне 250 миллионов. На Rotten Tomatoes фильм получил более высокие оценки зрителей и критиков, чем первая часть.