Новый сериал Кортни А. Кемп стал доступен на Netflix 14 мая и уже набрал около 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes

Создательница франшизы Power Кортни А. Кемп (Courtney A. Kemp) представила на Netflix новую остросюжетную криминальную драму под названием «Немезида» (Nemesis). Все восемь эпизодов сериала появились на платформе одновременно.

Сюжет строится вокруг противостояния опытного преступника и полицейского детектива. Авторы описывают историю как напряженный криминальный триллер с ограблениями, семейными конфликтами и зрелищными боевыми сценами. По мере развития событий сериал выходит за рамки классической истории о преступлении и исследует темы преданности, утраты и борьбы за выживание.

Кемп заявила, что хотела создать психологическую драму, где в одной истории органично переплетаются универсальные темы добра и зла, любви и утраты, верности и самосохранения в экстремальных условиях.

Вице-президент Netflix по сериалам Нне Эбонг отметила, что проекты Кемп традиционно становятся предметом обсуждения, и «Немезида» не станет исключением.