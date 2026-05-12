Сериал «Тёмные ветры» (Dark Winds) вновь набирает популярность на стриминговых платформах в ожидании выхода пятого сезона

По данным аналитического сервиса FlixPatrol, шоу поднялось на шестую строчку общего рейтинга AMC+. «Тёмные ветры» остаются редким примером сериала, который на протяжении четырёх сезонов удерживает стопроцентный положительный рейтинг на Rotten Tomatoes. Критики единодушно хвалят игру МакКларнона (McClarnon) в роли копа навахо Джо Липхорна и продуманное изображение культуры коренных народов. Зрительский рейтинг на агрегаторе составляет 78%.

Сериал представляет собой экранизацию романов Тони Хиллермана (Tony Hillerman). Это нуар-детектив, действие которого происходит в 1970-х на территории индейской резервации навахо в Нью-Мексико. Лейтенант Джо Липхорн (Зан МакКларнон) и его напарник Джим Чи (Киова Гордон) расследуют запутанные преступления – от серийных убийств и ритуальных культов до семейных тайн. Личные демоны героев, такие как алкоголизм Липхорна, культурные конфликты, коррупция и суровая пустынная местность стоят на их пути к правосудию. Здесь справедливость приходится вырывать силой. Сериал сочетает психологический нуар с нео-вестерном, ярко подчёркивая аутентичную культуру коренных американцев.

Сценарий написал Грэм Роланд. Роль лейтенанта Джо Липхорна исполнил Зан МакКларнон. Киова Гордон сыграл Джима Чи, а Джессика Маттен воплотила образ Бернадетт Мануэлито.

Съёмки пятого сезона стартовали сразу после финала четвёртого. Премьера нового сезона «Тёмных ветров» на AMC ожидается в 2027 году.