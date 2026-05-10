Inthenews
Полицейский сериал «Ищейка» неожиданно вошёл в топ-3 Apple TV спустя 14 лет после финала
Полицейский сериал «Ищейка» (The Closer) с Дж. К. Симмонсом (J.K. Simmons) и Кирой Седжвик (Kyra Sedgwick) вновь привлёк внимание зрителей и поднялся в число самых популярных проектов на Apple TV

Сериал, выходивший на канале TNT с 2005 по 2012 год, неожиданно вернулся в число востребованных проектов на сервисах платного просмотра. По данным FlixPatrol, многосерийный детектив вошел в тройку самых популярных сериалов в американском сегменте Apple TV.

                                                                      Изображение: TNT

Главные роли в «Ищейке» исполнили Дж. К. Симмонс и Кира Седжвик. Седжвик сыграла Бренду Ли Джонсон, сотрудницу отдела особо тяжких преступлений полиции Лос-Анджелеса. По сюжету героиня ранее проходила подготовку в ЦРУ и получила репутацию специалиста, способного добиваться признаний от подозреваемых.

                                                                     Изображение: TNT

Во время показа сериал стабильно собирал высокие рейтинги. В 2010 году Седжвик получила премию Прайм-тайм Эмми за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Ранее, в 2007 году, актриса получила Золотой глобус за роль в проекте.

Производство завершилось в 2012 году после решения Седжвик покинуть шоу ради других проектов. Руководство TNT не стало продолжать сериал без исполнительницы главной роли. В интервью Christian Science Monitor актриса заявляла, что создатели решили завершить историю в подходящий момент.

#the closer #ищейка
Источник: cbr.com
