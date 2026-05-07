Inthenews
Conan Exiles перешла на Unreal Engine 5 — бесплатное обновление уже доступно в Steam
Студия Funcom выпустила масштабное техническое обновление для своей игры в жанре выживания

Разработчики улучшили графику, систему освещения, детализацию персонажей и окружения. Обновление затронуло визуальные эффекты, производительность и пользовательский интерфейс. Студия обещает стабильные 60 кадров в секунду и выше на низких, средних, высоких и ультра настройках на большинстве ПК. Владельцы Steam Deck также получат оптимизированную версию.

Главное нововведение касается двух основных игровых карт. Изгнанные Земли и Остров Сиптах теперь могут существовать как часть единого взаимосвязанного процесса. Остров Сиптах по-прежнему приобретается отдельно, но владельцы дополнения теперь перемещаются между регионами без создания нового персонажа и выбора другой карты при запуске. Для многопользовательских серверов это означает возможность одновременной поддержки обеих локаций.

                                                                     Изображение: Funcom

Оригинальная игра Conan Exiles вышла 8 мая 2018 года. По данным Funcom, с момента запуска в жестокий мир, вдохновленный произведениями Роберта Говарда, сыграли более 15 миллионов человек.

На данный момент нет подтвержденных планов по выпуску обновления Enhanced для консолей, Epic Games Store или Windows Store. В Funcom заявили, что рассматривают возможность релиза на других платформах в будущем.

#unreal engine 5 #funcom #conan exiles
Источник: videogamer.com
