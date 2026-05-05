Разработчики выпустили масштабный патч 5.0.0 для культовой roguelike-игры NetHack, который включает более трёх тысяч исправлений и нововведений

Сообщество разработчиков DevTeam представило новую версию классической компьютерной игры NetHack. Релиз состоялся спустя почти четыре десятилетия после первоначального запуска проекта.

NetHack считается одним из основоположников жанра roguelike. Игра вышла в 1987 году и напрямую наследует идеи оригинальной Rogue. Влияние игры на индустрию настолько велико, что экземпляр хранится в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке рядом с играми SimCity 2000 и Portal.

Изображение: Shuwa System Trading Co. Ltd

Авторы обновления предупреждают, что файлы сохранений от предыдущих версий не будут работать в новом клиенте. Такое решение вынуждает всех участников сообщества начинать прохождение заново на равных условиях.

Игра использует текстовый интерфейс и символы для отображения игрового мира, что может показаться непривычным современным пользователям. Тем не менее глубокое взаимодействие с окружением привлекает новых игроков ежегодно, что подчёркивает живучесть проекта. Сообщество продолжает активно обсуждать изменения в обновлении и делиться впечатлениями на форумах.

Скачать новую версию можно с официального сайта разработчиков, где представлены ссылки на различные платформы. Поддержка проекта осуществляется силами энтузиастов из группы DevTeam. Они продолжают развивать открытый исходный код игры, добавляя новые функции и исправляя ошибки.