Премьера состоится 1 июля 2026 года, как сообщает What's On Netflix

Премьера состоится почти через четыре года после второй части, которая вышла в ноябре 2022 года. Первая часть франшизы дебютировала на Netflix осенью 2020 года. И обе стали хитами. На Rotten Tomatoes первая лента получила 91% одобрения от критиков и 71% от зрителей. Вторая часть показала ещё лучше результаты с 93 и 79% соответственно. Именно такие успехи убедили Netflix снять продолжение.

В новой картине Милли Бобби Браун вновь исполнит роль Энолы Холмс. К съёмкам вернутся Луис Партридж (виконт Тьюксбери), Генри Кавилл (Шерлок Холмс) и Химеш Патель (доктор Ватсон). Режиссёром третьей части станет Филип Барантини. Он сменил Гарри Брэдбира, работавшего над первыми двумя фильмами. Брэдбир выступит продюсером продолжения.

Работа над третьей частью прошла в ускоренном режиме. Съёмки закончились почти год назад, но дату выхода объявили только сейчас. Сюжетные детали пока не раскрываются. Известно, что новый фильм будет отличаться более мрачной атмосферой по сравнению с предыдущими частями. Барантини ранее отмечал, что вдохновляется фильмом «Гарри Поттер и узник Азкабана» 2004 года, где тёмные тона стали ключевым элементом повествования.

Ожидается, что в ближайшие недели появятся новые промоматериалы и кадры из ленты.