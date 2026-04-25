Компания HoYoverse официально объявила о выходе своей игры Zenless Zone Zero на платформе Steam. Игры HoYoverse впервые появятся в Steam. Ранее они распространялись через собственный лаунчер и Epic Games Store

Страница Zenless Zone Zero уже доступна в Steam. Пользователи могут добавить игру в список желаний. Издатель обещает специальные награды для игроков при достижении определенных этапов по количеству добавлений.

Zenless Zone Zero представляет собой городскую фэнтезийную экшен-RPG. Действие разворачивается в мире, где катастрофа под названием «Пустоши» (Hollows) уничтожила современную цивилизацию. Новый Эриду (New Eridu) стал последним уцелевшим мегаполисом. Игроки берут на себя роль «Прокси» (Proxy), исследуют опасные территории, выполняют задания и раскрывают тайны города.

Источник: HoYoverse

Обновление версии 2.8 под названием «Закат в Эридане» (New: Eridan Sunset) выйдет 6 мая 2026 года. В нём игроков ждет погоня за Рамиэлем во Внешнем Кольце, также появятся агент Промея и агент Билли Старлайт. Добавятся новые события и враги, включая бой с механикой «Вихрь», однако точные названия некоторых событий, в частности возможного «Марсель Бутопия», еще не подтверждены официальным источником.

HoYoverse является глобальным брендом китайской студии miHoYo. Международные операции компании ведёт дочерняя структура Cognosphere Pte. Ltd., работающая под именем HoYoverse с 2022 года.