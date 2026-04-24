Причиной стала критическая проблема, которая потенциально могла повредить файлы сохранений.
Дополнение «Пророчества пепла» разрабатывается в Ubisoft Mainz, как и сама игра. В нём появятся бог-кузнец Вулкан, ресурс обсидиан, торговка Сесилия и остров Синис — крупнейший в серии с вулканом, который может извергаться и разрушать постройки.
Источник: Ubisoft
Второе дополнение «Ипподром» (The Hippodrome) выйдет в августе 2026 года. Крупнейший монумент серии Цирк Максимус позволит игрокам устраивать гонки на колесницах, повышать престиж поселения и привлекать элитных специалистов.
Третье дополнение «Рассвет дельты» (Dawn of the Delta) выйдет в ноябре 2026 года. Оно откроет новую провинцию с пустынями и речной дельтой, где игрокам предстоит управлять новыми группами населения и находить баланс между римскими амбициями и египетскими традициями.
С момента выхода 13 ноября 2025 года Anno 117: Pax Romana привлекла 1,17 миллиона игроков, как покупателей полной версии, так и пользователей подписки Ubisoft+ Premium. Такой показатель сделал игру самой быстро продаваемой во франшизе Anno. Успех объясняют атмосферой Римской империи и расширением аудитории за счёт подписочной модели.