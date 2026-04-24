Inthenews
Ubisoft перенесла дополнение «Пророчества пепла» и патч 1.5 для Anno 117: Pax Romana из-за бага
Релиз первого сюжетного дополнения «Пророчества пепла» (Prophecies of Ash) и патча 1.5 был намечен на 23 апреля, но Ubisoft отложила его на неделю за несколько часов до старта

Причиной стала критическая проблема, которая потенциально могла повредить файлы сохранений. 

Дополнение «Пророчества пепла» разрабатывается в Ubisoft Mainz, как и сама игра. В нём появятся бог-кузнец Вулкан, ресурс обсидиан, торговка Сесилия и остров Синис — крупнейший в серии с вулканом, который может извергаться и разрушать постройки. 

                                                                           Источник: Ubisoft

Третье дополнение «Рассвет дельты» (Dawn of the Delta) выйдет в ноябре 2026 года. Оно откроет новую провинцию с пустынями и речной дельтой, где игрокам предстоит управлять новыми группами населения и находить баланс между римскими амбициями и египетскими традициями. 

С момента выхода 13 ноября 2025 года Anno 117: Pax Romana привлекла 1,17 миллиона игроков, как покупателей полной версии, так и пользователей подписки Ubisoft+ Premium. Такой показатель сделал игру самой быстро продаваемой во франшизе Anno. Успех объясняют атмосферой Римской империи и расширением аудитории за счёт подписочной модели. 

#ubisoft #anno 117: pax romana
Источник: gamesmarket.global
