Рынок цифровых активов продемонстрировал рекордные показатели торговой активности за первые три месяца текущего года

По данным аналитической платформы CoinGlass, общий объем торгов криптовалютами в первом квартале 2026 года составил 20,57 триллиона долларов. Основной прирост обеспечили деривативы. На их долю пришлось 18,63 триллиона долларов. Спотовый рынок показал значительно более скромный результат, всего 1,94 триллиона долларов.

Соотношение между деривативами и спотом сохранилось на уровне около 9,6 к 1. Трейдеры все чаще предпочитают использовать кредитное плечо и краткосрочные стратегии вместо долгосрочных инвестиций.

Лидирующие позиции на рынке сохранила биржа Binance. На ее долю пришлось около 35 процентов общего объема торгов. Платформа зафиксировала 4,9 триллиона долларов в сегменте деривативов и 639,9 миллиарда долларов на спотовом рынке.

Среди других участников рынка выделяются OKX, Bybit, Gate.io и Bitget. При этом наблюдается растущий разрыв между пятью крупнейшими биржами и остальными платформами.

Одним из заметных событий стал рост децентрализованных площадок. Hyperliquid вошла в десятку крупнейших бирж по объему деривативов с показателем около 492,7 миллиарда долларов. DeFi платформы начинают напрямую конкурировать с централизованными биржами, хотя их общий масштаб пока значительно уступает лидерам отрасли.