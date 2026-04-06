Данные аналитиков указывают на массовое закрытие цифровых платформ из-за сложной рыночной конъюнктуры и оттока ликвидности

По информации аналитического сервиса Defi Scribbler с начала 2026 года более 20 криптопроектов прекратили свое существование. Закрытия происходили не из-за взломов или обмана инвесторов. Причина в рыночных условиях, которые не позволили платформам удержаться на плаву.

Magic Eden Wallet свернул поддержку своего мультиблокчейн-кошелька, Leap Wallet объявил о полном уходе с рынка к концу мая, биржа деривативов Bit.com приостановила работу из-за падения активности трейдеров.

Платформа Web3 обмена сообщениями Dmail закроется к 15 мая из-за проблем с удержанием пользователей и высоких затрат на инфраструктуру. ZeroLend не смог поддерживать кредитную активность на фоне обвала TVL. Проект MilkyWay ушел из DeFi из-за нехватки ликвидности.

GameFi-платформа Fantasy Top завершит работу к середине июня. DEX-агрегатор Slingshot закрылся из-за слабого спроса. NFT-площадка Nifty Gateway свернула операции при спаде спроса на невзаимозаменяемые токены. Аналитическая платформа Parsec ушла с рынка вследствие падения клиентских запросов.

Большинство этих проектов запускались на пике рыночного роста 2024–2025 годов. Тогда венчурный капитал был доступен, а аудитория быстро расширялась. Сейчас ситуация изменилась кардинально – объемы торгов сократились на 60–70%, а финансирование в криптостартапы уменьшилось на 16% . Пользователи остаются верны ограниченному числу крупных платформ. Проекты без четкой прибыли или долгосрочной стратегии не справляются с давлением.

Одновременно с этим капитал переместился в биткоин ETF и активы крупных компаний. Мелкие платформы испытывают все больше трудностей. Под давлением сейчас находятся большинство малых и средних проектов.