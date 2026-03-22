Американское космическое агентство доставило ракету-носитель с космическим кораблем Orion на стартовый комплекс Космического центра имени Кеннеди во Флориде

Высота ракеты достигает 98 метров, а общий вес комплекса с топливом превышает 2,5 тысячи тонн. Для безопасного перемещения такой массы использовалась массивная мобильная платформа. Скорость движения состава не превышала полутора километров в час, чтобы минимизировать вибрации и риск повреждения оборудования.

Транспортировка гигантской конструкции заняла порядка 10–12 часов. Специальный гусеничный транспортер переместил ракету с кораблем Orion из здания вертикальной сборки на площадку 39B. Расстояние между объектами составило около 6,5 км. Теперь инженеры приступят к финальной подготовке систем к запуску, запланированному на начало апреля, когда откроется стартовое окно.

Ранее конструкцию уже доставляли на стартовый стол зимой, но в ходе испытаний обнаружилась проблема с подачей гелия в верхнюю ступень. Для устранения неполадки, а также замены батарей и жгутов проводки систему пришлось вернуть в ангар. Специалисты устранили технические проблемы, после чего подготовка к запуску была продолжена.