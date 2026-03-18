Министерство финансов Вьетнама разработало проект новых нормативных требований, предполагающих блокировку крупнейших мировых криптобирж. Под ограничения могут попасть такие платформы, как Binance и OKX. Нововведения направлены для укрепления позиции местных игроков на рынке.
Страна занимает четвертое место в мире по объемам операций с криптовалютами, ежегодный объем которых превышает 200 миллиардов долларов. Власти опасаются неконтролируемого оттока капитала за рубеж и стремятся усилить надзор за финансовыми потоками.
Одновременно с запретом на иностранные биржи правительство запускает пилотный проект по созданию лицензированных местных платформ. По мнению Минфина, развитие регулируемых бирж позволит удерживать комиссионные сборы в стране и поддержит местный рынок цифровых активов.
Изображение - ChatGPT
При этом, нормативная основа для работы новых платформ пока не до конца сформирована. В частности, остаются вопросы по налогообложению, соблюдению нормативных требований и управлению рисками.
Аналитики отмечают, что аналогичные ограничения в других странах не всегда приводили к желаемому результату. Пользователи переходили на децентрализованные биржи, некастодиальные кошельки и P2P-платформы. Учитывая, что Вьетнам входит в пятерку крупнейших криптовалютных рынков мира, новые меры могут стимулировать рост популярности альтернативных способов торговли.