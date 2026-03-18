Правительство страны намерено ограничить торговлю на международных криптоплатформах для развития национального рынка цифровых активов

Министерство финансов Вьетнама разработало проект новых нормативных требований, предполагающих блокировку крупнейших мировых криптобирж. Под ограничения могут попасть такие платформы, как Binance и OKX. Нововведения направлены для укрепления позиции местных игроков на рынке.

Страна занимает четвертое место в мире по объемам операций с криптовалютами, ежегодный объем которых превышает 200 миллиардов долларов. Власти опасаются неконтролируемого оттока капитала за рубеж и стремятся усилить надзор за финансовыми потоками.

Одновременно с запретом на иностранные биржи правительство запускает пилотный проект по созданию лицензированных местных платформ. По мнению Минфина, развитие регулируемых бирж позволит удерживать комиссионные сборы в стране и поддержит местный рынок цифровых активов.

При этом, нормативная основа для работы новых платформ пока не до конца сформирована. В частности, остаются вопросы по налогообложению, соблюдению нормативных требований и управлению рисками.

Аналитики отмечают, что аналогичные ограничения в других странах не всегда приводили к желаемому результату. Пользователи переходили на децентрализованные биржи, некастодиальные кошельки и P2P-платформы. Учитывая, что Вьетнам входит в пятерку крупнейших криптовалютных рынков мира, новые меры могут стимулировать рост популярности альтернативных способов торговли.