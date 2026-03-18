В иске утверждается, что ChatGPT использовал почти 100 тысяч онлайн-статей, энциклопедических материалов и словарных определений для обучения своих моделей искусственного интеллекта

Как говорится в жалобе, нейросеть порой дословно повторяет материалы практически без изменений, тем самым подменяя оригинальные статьи. В результате пользователи обращаются напрямую к чат-боту, минуя официальные ресурсы издательства, что ведет к падению трафика и потере доходов от подписок и рекламы.

Кроме того, Britannica предъявляет претензии в неправомерном использовании бренда энциклопедии и утверждает, что ChatGPT создает вводящее в заблуждение представление, что издательство санкционирует работу сервиса и является источником ошибок и галлюцинаций ИИ. В жалобе подчеркивается, что модель может генерировать значительные фрагменты защищенного контента, тем самым подтверждая факт несанкционированного использования данных для обучения алгоритмов.

Требования компании включают компенсацию убытков и судебный запрет на дальнейшее использование материалов без лицензии. Слушание проходит на фоне отсутствия единой судебной практики по вопросу о том, считается ли хранение произведений в памяти нейросети нарушением авторских прав.