Inthenews
Энциклопедия Britannica подала в суд на OpenAI за использование статей без разрешения
В иске утверждается, что ChatGPT использовал почти 100 тысяч онлайн-статей, энциклопедических материалов и словарных определений для обучения своих моделей искусственного интеллекта

Как говорится в жалобе, нейросеть порой дословно повторяет материалы практически без изменений, тем самым подменяя оригинальные статьи. В результате пользователи обращаются напрямую к чат-боту, минуя официальные ресурсы издательства, что ведет к падению трафика и потере доходов от подписок и рекламы. 

                                                                     Изображение - ChatGPT

Кроме того, Britannica предъявляет претензии в неправомерном использовании бренда энциклопедии и утверждает, что ChatGPT создает вводящее в заблуждение представление, что издательство санкционирует работу сервиса и является источником ошибок и галлюцинаций ИИ. В жалобе подчеркивается, что модель может генерировать значительные фрагменты защищенного контента, тем самым подтверждая факт несанкционированного использования данных для обучения алгоритмов.

Требования компании включают компенсацию убытков и судебный запрет на дальнейшее использование материалов без лицензии. Слушание проходит на фоне отсутствия единой судебной практики по вопросу о том, считается ли хранение произведений в памяти нейросети нарушением авторских прав.

#chatgpt #britannica #использование статей без разрешения #подала в суд на openai
Источник: the-decoder.com
Популярные новости

Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
6
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
6
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
26
Стартап OMOWAY выпустил первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X
+
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
4
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Xiaomi представила Watch S5 с четырёхсветодиодным датчиком и точностью ЧСС 98,4%
+
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
4
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
Продажи Resident Evil Requiem перевалили за 6 миллионов копий
+
«Росатом» завершил опытно-промышленную эксплуатацию толерантного ядерного топлива
+
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
1
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
2
«Коммерсант»: «Яндекс» может провести сокращение сотрудников по ключевым направлениям
+
Коммерсантъ: Эксперты заявили о начале блокировки Telegram в России
1

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
23
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
11
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
4
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1

Сейчас обсуждают

Alex_Str
14:04
Минусовых температур? Да вам наверное д/з пора делать, особенно по русскому языку.
Охлаждённая до минусовых температур RTX 2080 Super обеспечила заметный рост fps в играх
swr5
14:03
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
vl
13:58
насчёт видеокарт 7000 и 9000 серий, ошибаешься, нет там NPU, совсем нет.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
OgoGoLog
13:47
В статье ни слова про Роскосмос или Рогозина, но выпуки сразу набежали про него упомянуть... Стабильность.
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
Алексей Кузнецов
13:25
Страничка есть в Вики, там статистика по годам ведется. Всё известно. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1...
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
Entity
13:24
Отличный материал, прочел с удовольствием, понастальгировал.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Алексей Кузнецов
13:23
Батут Рогозина работает.
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
swr5
13:11
Ты ошибаешься. Процессоры Ryzen AI 300, AI 400, Ryzen 7 7840U/HS, Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 8845HS/8840U, Ryzen 9 8950HX и видеокарты - RX 7000 и RX 9000 серий имеют нейропроцессорные ядра NPU. Более то...
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Андрей Трубников
13:05
В статье говорится о единичных случаях. Неизвестно ещё какие они сборки от каких васянов ставили. У меня обновление поставилось и стабильно работает. Тоже себе вру?
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
Андрей Трубников
13:00
Статистика говорит об обратном.
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
