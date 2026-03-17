Крупнейшая криптовалюта поднялась к максимальным уровням с начала февраля перед публикацией важной экономической статистики в США

По информации агрегатора CoinGecko, за минувшие сутки стоимость цифрового актива достигала 75 300 долларов. Это обновленный максимум за последние полтора месяца. Участникам рынка удалось преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 74–76 тысяч долларов, который эксперты называли краткосрочным потолком.

Рост стоимости BTC происходит на фоне серьезного обострения геополитической обстановки. Нефтяные котировки приблизились к уровню 100 долларов за баррель. Аналитики компании QCP Capital в своем комментарии отметили, что текущая ценовая динамика проверяет способность биткоина выступать инструментом хеджирования рисков. Эксперты полагают, что сохраняющаяся напряженность стимулирует спрос на трансграничную ликвидность.

Аналитики биржи Bitfinex полагают, что именно макроэкономическая ясность определит, продолжится ли ралли биткоина или актив перейдет в фазу консолидации. Специалисты отмечают устойчивость криптовалюты к негативным факторам, таким как подорожание нефти.

Традиционные финансовые инструменты демонстрируют иную динамику. Золото заметно скорректировалось от максимумов, зафиксированных в конце февраля — начале марта. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq показали умеренный рост на уровне около одного процента, но остаются ниже пиков прошлой недели.