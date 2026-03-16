Артефакт нашли при раскопках древнего города Гиппоса на берегу Галилейского моря. На свинцовом снаряде ученые увидели греческую надпись «ΜΑΘΟΥ» («Усвой урок!»). Эксперты считают, что надпись предназначалась для устрашения и деморализации врага.
Найденный снаряд миндалевидной формы весит 38 граммов при длине 3,2 см и отлит из свинца, что позволяло пращникам забрасывать его на сотни метров. На одной из сторон виден след от сильного удара, вероятно от попадания в твердую цель или стену во время сражения. Объект обнаружили в 260 м от городских стен рядом с древней дорогой, по которой двигались захватчики.
Город Гиппос играл важную роль в регионе Декаполис и часто становился целью атак из-за своего положения на горе. За долгие годы раскопок здесь нашли 69 подобных снарядов, но только этот несет текстовое послание.
Фото: д-р Михаэль Айзенберг
Ученые отмечают, что надпись на снаряде раскрывает человеческую сторону древних конфликтов. Солдаты использовали не только физическую силу, но и едкий юмор. Это напоминание о том, что психологические приемы в войне остаются актуальными на протяжении тысячелетий.
Статья с результатами работы появилась в научном журнале Palestine Exploration Quarterly. Исследованием занимались археологи Майкл Эйзенберг (Michael Eisenberg) и Арлета Ковалевская (Arleta Kowalewska) из Хайфского университета вместе с коллегой Грегором Стаабом (Gregor Staab) из Кельнского университета. Они подчеркнули, что это уникальная находка для археологии. Ранее на подобных снарядах встречались лишь имена полководцев или символы.