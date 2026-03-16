Археологи обнаружили свинцовый снаряд для пращи времен древней Греции с саркастической надписью для морального давления на врага

Артефакт нашли при раскопках древнего города Гиппоса на берегу Галилейского моря. На свинцовом снаряде ученые увидели греческую надпись «ΜΑΘΟΥ» («Усвой урок!»). Эксперты считают, что надпись предназначалась для устрашения и деморализации врага.

Найденный снаряд миндалевидной формы весит 38 граммов при длине 3,2 см и отлит из свинца, что позволяло пращникам забрасывать его на сотни метров. На одной из сторон виден след от сильного удара, вероятно от попадания в твердую цель или стену во время сражения. Объект обнаружили в 260 м от городских стен рядом с древней дорогой, по которой двигались захватчики.

Город Гиппос играл важную роль в регионе Декаполис и часто становился целью атак из-за своего положения на горе. За долгие годы раскопок здесь нашли 69 подобных снарядов, но только этот несет текстовое послание.

Фото: д-р Михаэль Айзенберг

Ученые отмечают, что надпись на снаряде раскрывает человеческую сторону древних конфликтов. Солдаты использовали не только физическую силу, но и едкий юмор. Это напоминание о том, что психологические приемы в войне остаются актуальными на протяжении тысячелетий.

Статья с результатами работы появилась в научном журнале Palestine Exploration Quarterly. Исследованием занимались археологи Майкл Эйзенберг (Michael Eisenberg) и Арлета Ковалевская (Arleta Kowalewska) из Хайфского университета вместе с коллегой Грегором Стаабом (Gregor Staab) из Кельнского университета. Они подчеркнули, что это уникальная находка для археологии. Ранее на подобных снарядах встречались лишь имена полководцев или символы.