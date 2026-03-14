Топ-менеджер заявил, что люди будут покупать вычислительные мощности по счетчику как воду или электричество

В США на инфраструктурном саммите BlackRock генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) выступил с прогнозом о развитии искусственного интеллекта.

Он отметил, что интеллект постепенно трансформируется в коммунальную услугу и предположил, что в ближайшие годы пользователи начнут приобретать этот ресурс по измерительным приборам, аналогично тому, как сейчас происходит оплата за электричество или водоснабжение.

Предприниматель подробно остановился на концепции доступности новых технологий и отметил фундаментальную уверенность компании в скором наступлении периода изобилия интеллекта. Вместе с тем он признал, что такая модель потребует колоссальных объемов вычислительных ресурсов и стремительный рост вычислительных мощностей, необходимых для работы нейросетей, уже привел к заметному увеличению потребления электроэнергии.

Сама концепция продажи «интеллекта» по счетчику в настоящий момент упирается в физические ограничения. Компании продают доступ к модели через так называемые токены, но спрос растет быстрее, чем возможности вычислительной инфраструктуры. Чтобы избежать дефицита и не повышать стоимость услуг, OpenAI необходимо наращивать мощности центров обработки данных. Отрасль пытается решить проблему дефицита мощностей, чтобы избежать ситуации, когда доступ к нейросетям станет роскошью из-за высокой стоимости.

В своих рассуждениях о превращении интеллекта в услугу Альтман коснулся и роли государства. По мнению руководства OpenAI, в перспективе правительство могло бы выступать гарантом или страховщиком для масштабных инфраструктурных проектов в сфере ИИ.