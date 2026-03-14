Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Глава OpenAI Сэм Альтман назвал искусственный интеллект коммунальной услугой будущего
Топ-менеджер заявил, что люди будут покупать вычислительные мощности по счетчику как воду или электричество

В США на инфраструктурном саммите BlackRock генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) выступил с прогнозом о развитии искусственного интеллекта.

Он отметил, что интеллект постепенно трансформируется в коммунальную услугу и предположил, что в ближайшие годы пользователи начнут приобретать этот ресурс по измерительным приборам, аналогично тому, как сейчас происходит оплата за электричество или водоснабжение.

Может быть интересно

Предприниматель подробно остановился на концепции доступности новых технологий и отметил фундаментальную уверенность компании в скором наступлении периода изобилия интеллекта. Вместе с тем он признал, что такая модель потребует колоссальных объемов вычислительных ресурсов и стремительный рост вычислительных мощностей, необходимых для работы нейросетей, уже привел к заметному увеличению потребления электроэнергии. 

                                                                     Изображение - ChatGPT

Сама концепция продажи «интеллекта» по счетчику в настоящий момент упирается в физические ограничения. Компании продают доступ к модели через так называемые токены, но спрос растет быстрее, чем возможности вычислительной инфраструктуры. Чтобы избежать дефицита и не повышать стоимость услуг, OpenAI необходимо наращивать мощности центров обработки данных. Отрасль пытается решить проблему дефицита мощностей, чтобы избежать ситуации, когда доступ к нейросетям станет роскошью из-за высокой стоимости.

В своих рассуждениях о превращении интеллекта в услугу Альтман коснулся и роли государства. По мнению руководства OpenAI, в перспективе правительство могло бы выступать гарантом или страховщиком для масштабных инфраструктурных проектов в сфере ИИ.

#openai #искусстввенный интеллект #сэм альтман #sam altman
Источник: gizmodo.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter