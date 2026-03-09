Рост котировок WTI до 110 долларов за баррель связан с рисками сбоев в поставках из-за напряженной геополитической обстановки

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в понедельник (9 марта 2026) превысила отметку в 110 долларов за баррель. Это самый высокий уровень с июня 2022 года.

Торги открылись с гэпом вверх на 21–26% (до 114,90–116,11 долларов), Brent достигла ~114–116 долларов, а в азиатскую сессию котировки WTI скорректировались вниз до 110,73 доллара на фиксации прибыли. Аналитики связывают такой скачок с угрозой стабильности глобальных поставок энергоносителей.

Опасения участников рынка усилились после заявлений ближневосточных производителей о сокращении добычи. Кувейт, входящий в ОПЕК, объявил о превентивном снижении объемов. В Ираке добыча на юге упала с 4,3 млн до 1,3 млн баррелей в сутки. Причиной стал закрытый Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Эксперты QatarEnergy заявили о риске полного прекращения поставок странами GCC. По их оценкам, это может произойти в течение нескольких недель. В таком случае цены на нефть способны вырасти до 150 долларов за баррель.