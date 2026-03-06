Dogecoin (DOGE) продемонстрировал удивительную устойчивость на криптовалютном рынке, опередив Bitcoin (BTC) по ключевому показателю ликвидности.
Исследование аналитической компании Kaiko, проведенное на конец февраля – начало марта 2026 года, показало, что после резкого ухудшения условий ликвидности на рынке в четвертом квартале 2025 года DOGE не только сохранил, но и увеличил свою рыночную глубину.
Сейчас средняя глубина рынка DOGE при проскальзывании в 1% оценивается примерно в 13 миллионов долларов, тогда как у BTC этот показатель находится в районе 6 миллионов долларов. Аналитики отмечают, что такие результаты стали неожиданностью, учитывая традиционно высокую волатильность мем‑токенов.
Изображение - ChatGPT
Часть экспертов связывает устойчивость ликвидности DOGE с растущим интересом институциональных и розничных трейдеров, а также расширением линейки деривативов на крупных биржах. Несмотря на периоды снижения торговой активности на рынке в целом, глубина стакана по DOGE остается сравнительно высокой, что подчеркивает его особое положение среди альткоинов.
По данным блокчейн‑аналитики, ежедневно в сети монеты активны десятки тысяч адресов, а в отдельные пиковые периоды число транзакций достигает миллионов в сутки.
Эксперты также обращают внимание на потенциал монеты как платежного инструмента для социальных сетей. Обсуждаемые планы внедрения микроплатежей на платформе X, о которых ранее упоминал Илон Маск, могут стать дополнительным стимулом для роста интереса к DOGE в случае их реализации.