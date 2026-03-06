Аналитики фиксируют необычно высокие показатели ликвидности мем‑криптовалюты на фоне повышенной волатильности рынка

Dogecoin (DOGE) продемонстрировал удивительную устойчивость на криптовалютном рынке, опередив Bitcoin (BTC) по ключевому показателю ликвидности.

Исследование аналитической компании Kaiko, проведенное на конец февраля – начало марта 2026 года, показало, что после резкого ухудшения условий ликвидности на рынке в четвертом квартале 2025 года DOGE не только сохранил, но и увеличил свою рыночную глубину.

Сейчас средняя глубина рынка DOGE при проскальзывании в 1% оценивается примерно в 13 миллионов долларов, тогда как у BTC этот показатель находится в районе 6 миллионов долларов. Аналитики отмечают, что такие результаты стали неожиданностью, учитывая традиционно высокую волатильность мем‑токенов.

Изображение - ChatGPT

Часть экспертов связывает устойчивость ликвидности DOGE с растущим интересом институциональных и розничных трейдеров, а также расширением линейки деривативов на крупных биржах. Несмотря на периоды снижения торговой активности на рынке в целом, глубина стакана по DOGE остается сравнительно высокой, что подчеркивает его особое положение среди альткоинов.

По данным блокчейн‑аналитики, ежедневно в сети монеты активны десятки тысяч адресов, а в отдельные пиковые периоды число транзакций достигает миллионов в сутки.

Эксперты также обращают внимание на потенциал монеты как платежного инструмента для социальных сетей. Обсуждаемые планы внедрения микроплатежей на платформе X, о которых ранее упоминал Илон Маск, могут стать дополнительным стимулом для роста интереса к DOGE в случае их реализации.