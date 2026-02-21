Объединенные Арабские Эмираты извлекли существенную выгоду из стратегии удержания добытой криптовалюты

Государство развивает специальные юрисдикции с благоприятным регулированием для блокчейн‑проектов (ADGM, DMCC, RAK DAO и другие), что способствует притоку в регион крупных технологических и инфраструктурных компаний.

По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, на февраль 2026 года майнинговые мощности в ОАЭ добыли биткоинов на сумму около $453,6 млн. Валовая нереализованная прибыль оценивается примерно в $344 млн.

Может быть интересно

Такая доходность майнинга стала возможна благодаря стратегии HODL — решению не продавать основной объем добытых активов и удерживать монеты долгосрочно, независимо от краткосрочных колебаний курса.

Иным образом выстраивает стратегию Королевство Бутан. Государство, которое долгое время скрыто наращивало запасы цифрового золота, используя гидроэнергетику, теперь систематически продает часть монет пакетами. Только за последнюю неделю Бутан перевел на биржи и маркет-мейкерам биткоины на сумму $22,4 млн.

Стратегия национального и квазигосударственного майнинга набирает популярность в мире.

Сальвадор последовательно наращивает государственный биткоин‑резерв и развивает добычу на геотермальной энергии. Суммарные запасы страны оцениваются примерно в 7,5 тысячи монет по состоянию на конец 2025 года. Эфиопия выдала 25 лицензий майнинговым компаниям, которые суммарно контролируют около 2,5 процента мирового хешрейта биткоина.