Сбой в работе Cloudflare привел к временному отключению множества веб-сайтов по всему миру

Вчера сервис Cloudflare столкнулся с масштабным сбоем, который затронул около двадцати процентов интернет-ресурсов. Среди пострадавших оказались криптовалютные платформы, также на время стал недоступен X (ранее Twitter) и ChatGPT. Инцидент продолжался несколько часов и затронул миллионы пользователей.

Компания Cloudflare подтвердила, что причина сбоя не связана с кибератакой. Ошибка возникла внутри системы. Причиной стало превышение допустимого размера файла, который используется в системе Bot Management, применяемой для фильтрации трафика, что и вызвало сбой в работе программного обеспечения. Первоначально инженеры предполагали, что речь идет о распределенной атаке, но позже исключили эту версию.

Cloudflare обслуживает примерно треть из ста тысяч самых популярных сайтов и приложений. Его инфраструктура работает как промежуточный слой для большинства онлайн-сервисов. Сбой в одном звене привел к цепной реакции. Компания опубликовала извинения за последствия инцидента и признала, что любая остановка ее систем недопустима.