mongalaite
Китай обвинил США в хищении 127 тысяч биткоинов
Пекин считает конфискацию биткоинов незаконной и подозревает причастность американских спецслужб

Более 127 тысяч биткоинов, украденных у майнинг-пула LuBian в результате взлома в 2020 году, были незаконно присвоены министерством юстиции США. С таким заявлением выступил китайский Национальный центр кибербезопасности (CVERC). Активы были изъяты у бизнесмена Чэнь Чжи после того, как власти США предъявили ему обвинения.

Взлом произошел в декабре 2020 года, когда злоумышленники получили доступ к горячему кошельку LuBian и похитили около 127 426 биткоинов. Эксперты CVERC указали, что используемые при атаке инструменты были слишком сложными для обычных киберпреступников и характерны скорее для государственных хакерских структур. Они также отметили странный паттерн поведения злоумышленников, которые игнорировали все попытки команды LuBian договориться о возврате средств за вознаграждение. За это время было отправлено более полутора тысяч сообщений, оставленных без какого-либо ответа.

Китайские специалисты считают, что хранение таких объемов криптовалюты нетронутыми в течение нескольких лет не соответствует логике криминальных групп. Подобная тактика больше напоминает оперативную заморозку, проводимую разведывательными ведомствами. Эти факты и легли в основу официального обвинения в адрес США.

Инцидент приобрел геополитическую окраску, усиливая напряженность в отношениях между двумя странами на фоне технологического и экономического соперничества. Вашингтон пока не дал развернутого ответа на заявления Пекина, ограничившись подтверждением правомерности своих действий.

#сша #китай #криптовалюта #криптоактивы #биткойн #кибербезопастность #криптовалютное мошенничество #криптовалютные ограбления #крипто взлом #криптовалютные преступления
Источник: ru.cointelegraph.com
Сейчас обсуждают

Srttye
09:55
Скажи, когда у тебя времени хватает такой бред сочинять? Я уже неделю не могу обзор написать по работе.. из за работы, а ты 2 или 3 высер даешь
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
aoxoa1
09:51
Не надо ничего менять, разгон убери чтобы не грелось и не глючило, и пользуйся, игрунок. А лучше заканчивай с этим, в реал выходи.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
aiursun
09:48
Если коротко, то по моему опыту - да. У меня на атоме 450 с 2 гигами ОЗУ боле-менее работает.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
max1024
09:39
В комментариях к прошлой статье я уже отвечал на эти вопросы. - У Abit NF7 есть один неприятный нюанс: расположение IDE аккурат на одной плоскости с AGP портом поэтому более серьезные ВК туда физическ...
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Imeron
09:23
>Порой видел, как сам WINE LG отказывался работать, если у процессора не хватало каких-либо инструкций. Так что это классика софта для Linux, вечно проблемного и кривого. Ну да. У процессора не хвата...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
nonses84
09:14
Если рассуждать логически, то санкции ввели США, при чем тут Болгария?
Reuters: На фоне санкций США Болгарии хватит запасов бензина на месяц
Алескандр Индустриевич
09:11
Этим действом, одни бандиты хотят заставить других бандитов поделиться награбленной добычей. Ничего нового для мира англосраксов.
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
Алескандр Индустриевич
09:09
Удивительно что мало награбили, но они на этом не остановятся. Вся история англосраксов на грабежах и убийствах целых наций построена. За счёт этих действий они живут и выживают.
Китай обвинил США в хищении 127 тысяч биткоинов
KuziakaP
09:09
Раздвижные или распашные? Ась.
Цена анонимной криптовалюты Monero за неделю выросла на 20%
Андрей Попов
08:54
Они всю свою историю грабят других, что тут удивительного?
Китай обвинил США в хищении 127 тысяч биткоинов
