Пекин считает конфискацию биткоинов незаконной и подозревает причастность американских спецслужб

Более 127 тысяч биткоинов, украденных у майнинг-пула LuBian в результате взлома в 2020 году, были незаконно присвоены министерством юстиции США. С таким заявлением выступил китайский Национальный центр кибербезопасности (CVERC). Активы были изъяты у бизнесмена Чэнь Чжи после того, как власти США предъявили ему обвинения.

Взлом произошел в декабре 2020 года, когда злоумышленники получили доступ к горячему кошельку LuBian и похитили около 127 426 биткоинов. Эксперты CVERC указали, что используемые при атаке инструменты были слишком сложными для обычных киберпреступников и характерны скорее для государственных хакерских структур. Они также отметили странный паттерн поведения злоумышленников, которые игнорировали все попытки команды LuBian договориться о возврате средств за вознаграждение. За это время было отправлено более полутора тысяч сообщений, оставленных без какого-либо ответа.

Китайские специалисты считают, что хранение таких объемов криптовалюты нетронутыми в течение нескольких лет не соответствует логике криминальных групп. Подобная тактика больше напоминает оперативную заморозку, проводимую разведывательными ведомствами. Эти факты и легли в основу официального обвинения в адрес США.

Инцидент приобрел геополитическую окраску, усиливая напряженность в отношениях между двумя странами на фоне технологического и экономического соперничества. Вашингтон пока не дал развернутого ответа на заявления Пекина, ограничившись подтверждением правомерности своих действий.