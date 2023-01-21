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Представлен велосипедный рюкзак с подушкой безопасности Stan
В отличие от предыдущих моделей, он не требует ношения шлема и включает защиту головы, шеи, груди, живота и позвоночника
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Выводя надувную защиту головы на новый уровень, французский специалист по носимым подушкам безопасности In & Motion разрабатывает велосипедный рюкзак, который обеспечивает серьезную защиту. Рюкзак Stan работает как другие надувные рюкзаки, шлемы и жилеты, но его цель - обеспечить повседневную защиту головы, шеи, груди и спины велосипедиста. Он также разработан для использования в качестве рюкзака для пригородных поездок, в котором можно переносить ноутбук и другие повседневные рабочие вещи.

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Компания In & Motion разрабатывает системы автоматических подушек безопасности для различных видов спорта с момента своего основания в 2014 году. Ее OEM-технология подушек безопасности используется в жилетах сторонних производителей для таких видов спорта, как лыжный спорт и верховая езда. Более того, только в этом месяце около 30 жилетов компании In & Motion были надеты на мотоциклистов во время ралли "Дакар 2023".

Технология срабатывания подушек безопасности компании In & Motion построена на так называемом In&box - электронном модуле, содержащем все датчики и аппаратные средства управления. Блок проводит анализ 1000 раз в секунду, используя алгоритмическую логику для обнаружения и предвидения падений и активации срабатывания.

Stan представляет собой переход In & Motion на велосипедный рынок, предназначенный для городских пассажиров на обычных велосипедах, электровелосипедах и электроскутерах. In & Motion - не первая компания, предложившая рюкзак с подушкой безопасности для велосипедистов, но ее рюкзак обеспечивает более полную защиту, чем тот, который EVOC представила в 2021 году. Commute Pro Air 18 от EVOC дополняет защиту шлема, надуваясь вокруг шеи и плеч, в то время как рюкзак Stan включает защиту головы, а также шеи, груди, живота и позвоночника. Цель компании In & Motion - снизить риск травмы головы на 80 процентов по сравнению с единственным средством защиты - велосипедным шлемом.

Он разрабатывается для замены шлема, а не в дополнение к нему. Компания утверждает, что подушка безопасности срабатывает менее чем за десятую долю секунды после обнаружения начала падения. Кроме того, пакет сопряжен с приложением для смартфона, чтобы автоматически связаться с аварийными службами в случае срабатывания подушки безопасности и, при необходимости, направить их к GPS-координатам пользователя.

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Компания In & Motion начала активно рекламировать Stan в конце 2022 года и продолжает тестировать и дорабатывать дизайн, планируя запуск в будущем. Компания еще не объявила партнеров по разработке, поэтому неясно, будет ли она продавать Stan pack напрямую или предложит технологию сторонним производителям снаряжения, как это делается в других сегментах. Поэтому информация о ценах пока недоступна.

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