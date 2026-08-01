Casio представила линейку LTP-B150 — часы с прямоугольным корпусом, римскими цифрами и ступенчатым безелем, напоминающие знаменитую модель Cartier Tank.

Casio выпускает серию LTP-B150, которая заметно отличается от привычных G-Shock. Часы получили прямоугольный корпус размером 31×22×7,5 мм, римские цифры на циферблате и ступенчатый безель. Внешне они явно перекликаются с дизайном линейки Tank от Cartier, хотя Casio никогда официально не комментировала это сходство.

©Casio

Линейка представлена тремя версиями. Две модели на кожаных ремешках: LTP-B150L-7B1JF со стальным корпусом и черным ремешком, а также LTP-B150L-7B2JF с золотистым корпусом и бордовым ремешком. Две первых весят по 25 граммов. Третья модель — LTP-B150D-7BJF — получила стальной браслет из трех звеньев с раскладывающейся застежкой «Накадоме», ее вес — 58 граммов.

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Все часы оснащены неорганическим стеклом и имеют защиту от воды для повседневного использования, хотя точный показатель атмосфер не указан. Цена у всех трех одинаковая — $77, что немного удивляет, так как версии с браслетом обычно стоят дороже кожаных. Батареи хватает примерно на три года, точность хода — около ±20 секунд в месяц.