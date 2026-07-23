Brand Analytics составила список мемов, которые активнее всего расходились в российском интернет-сегменте в апреле — июне 2026 года. В рейтинг включили только новые мемы или те, что резко усилились именно в этот период.

Весной и летом текущего года в русском интернете быстро появились новые шутки, образы и словесные формулы. Часть из них превратилась в массовый сленг, а часть — в отдельные вымышленные миры.

Изображение - ChatGPT

На первом месте оказался Воздухан, который собрал 367,6 тыс. упоминаний. Этот образ высмеивает людей, которые много обещают, говорят о богатстве и успехе, но ничего не делают. Со временем слово стало удобным ярлыком для пустой активности.

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Вторую строчку заняла Черемша с 331 тыс. упоминаний. Вокруг нее пользователи начали строить фантазийный псевдосоветский мир, где живут странные гибридные существа и разворачиваются вымышленные истории с ностальгическим оттенком.

© Brand Analytics

Третьей стала Бурмалда, у которой набралось 228 тыс. упоминаний. В одной среде это слово используют как замену, чтобы обойти рекламные фильтры, в другой — как способ спрятать сообщение, а в школьном сленге оно работает как внутренний пароль.

Четвертое место получила Котость с 128,8 тыс. упоминаний. Мем вырос из искусственного языка, где слова меняют по особому шаблону, а кот в центре образа обозначает некое кошачье свойство, которое нельзя описать точно.

Пятерку замкнула фраза «Да ты шуешь!». Ее породила ошибка нейросети, которая исказила обычное слово при генерации версии одного мультсериала.