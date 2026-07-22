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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Крупнейшая ветроэлектростанция в России полностью введена в эксплуатацию
Мощность ветропарка составляет 147,5 МВт. Это для таких источников энергии много.
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Несмотря на то, что возобновляемые источники энергии в России принято считать не более чем баловством, и учитывая их стоимость, занимаемые площади и крайне невысокую выдаваемую ими мощность, такое восприятие более чем имеет право на жизнь, их развитие в стране всё-таки идёт. Так, сегодня госкорпорация «Росатом», занимающаяся в том числе строительством ветропарков, сообщила о полном введении в эксплуатацию Новолакской ВЭС в Дагестане — крупнейшей ветроэлектростанции во всей России.

Источник изображения: «Росатом».

Первая очередь этой станции была запущена в начале декабря прошлого года, ну а вторая сегодня. В общей сложности мощность Новолакской ВЭС составляет 300 МВт, что, собственно, и делает её самой мощной станцией такого типа в России.

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Вырабатываемая на Новолакской ВЭС энергия позволит обеспечивать стабильное электроснабжение ближайших населённых пунктов и промышленных предприятий.

Отметим, что пока что доля возобновляемой энергетики в России, не считая гидроэлектростанций, составляет менее 1% от общих объёмов электрогенерации в стране. Понятно, что в России невозможно всё укрыть солнечными панелями — слишком мало солнечных дней в году — и застроить «ветряками», поскольку слишком уж суровый для них климат, но в качестве альтернативы, когда иные варианты нецелесообразны, «зелёная» энергия вполне годится.

#россия #экономика #энергетика #возобновляемая энергетика
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