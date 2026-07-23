Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
NVIDIA повышает цены на видеокарты RTX из-за удорожания памяти GDDR6 и GDDR7
NVIDIA уведомила партнеров о повышении цен на комплекты памяти GDDR6 и GDDR7 для видеокарт.
реклама

Рынок видеокарт продолжает испытывать давление из-за нестабильных цен на оперативную память. NVIDIA и AMD уже несколько раз корректировали стоимость своей продукции, и теперь ожидается очередной этап удорожания.

 Изображение: WCCFTech

Согласно информации, опубликованной Bench Life, NVIDIA направила партнерам уведомления о предстоящем повышении цен на модули памяти. Это касается как GDDR7 для графических процессоров Blackwell, так и GDDR6 для других продуктов линейки GeForce. Компания продает партнерам готовые наборы из чипов и графических процессоров, поэтому удорожание памяти напрямую отражается на себестоимости готовых устройств.

реклама

Помимо роста цен на память, производители карт (AIB) сталкиваются с увеличением расходов на системы охлаждения, печатные платы и упаковку. В итоге розничные цены могут вырасти на 20-30%. Повышение затронет не только актуальную серию RTX 50, но и карты предыдущих поколений. Отдельно отмечается, что будущие модели RTX 50 SUPER, скорее всего, получат еще более значительную прибавку в цене — только одна микросхема GDDR7 объемом 3 ГБ стоит в три раза дороже, чем версия на 2 ГБ.

#nvidia #видеокарты #rtx #память #графические процессоры #gddr6 #gddr7 #повышение цен #производители видеокарт
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
На Плутоне и спутнике Сатурна Титане обнаружили неизвестную молекулу
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом
Глобальная версия Redmi Note 17 Pro Max начала проходить сертификацию
Huawei вслед за Samsung стремится стать производителем собственных процессоров и памяти
ChatGPT в ходе испытаний вышел из-под контроля и взломал другую компанию
SK hynix прогнозирует в 2027 году самый масштабный за всю историю дефицит памяти
РБК: переписка пользователей с моделью DeepSeek оказалась в открытом доступе
Павел Дуров анонсировал в Telegram криптокошелёк с транзакциями без комиссии
NVIDIA Vera включает 88 ядер Olympus, 176 потоков и поддерживает LPDDR5X со скоростью 1,2 ТБ/с

Популярные статьи

«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter