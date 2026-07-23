NVIDIA уведомила партнеров о повышении цен на комплекты памяти GDDR6 и GDDR7 для видеокарт.

Рынок видеокарт продолжает испытывать давление из-за нестабильных цен на оперативную память. NVIDIA и AMD уже несколько раз корректировали стоимость своей продукции, и теперь ожидается очередной этап удорожания.

Изображение: WCCFTech

Согласно информации, опубликованной Bench Life, NVIDIA направила партнерам уведомления о предстоящем повышении цен на модули памяти. Это касается как GDDR7 для графических процессоров Blackwell, так и GDDR6 для других продуктов линейки GeForce. Компания продает партнерам готовые наборы из чипов и графических процессоров, поэтому удорожание памяти напрямую отражается на себестоимости готовых устройств.

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Помимо роста цен на память, производители карт (AIB) сталкиваются с увеличением расходов на системы охлаждения, печатные платы и упаковку. В итоге розничные цены могут вырасти на 20-30%. Повышение затронет не только актуальную серию RTX 50, но и карты предыдущих поколений. Отдельно отмечается, что будущие модели RTX 50 SUPER, скорее всего, получат еще более значительную прибавку в цене — только одна микросхема GDDR7 объемом 3 ГБ стоит в три раза дороже, чем версия на 2 ГБ.