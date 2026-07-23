Valve внесла изменения в магазин Steam, которые упрощают отправку игр в подарок. Теперь не нужно добавлять человека в друзья или иметь собственный аккаунт.

Компания Valve представила обновление платформы Steam, которое затрагивает две ключевые функции — отправку подарков и ведение списка желаемого. Изменения должны сделать процесс покупки игр для других людей более гибким.

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Теперь игру можно отправить на адрес электронной почты получателя. Для этого не потребуется заходить в свой аккаунт Steam и даже иметь его. При этом отправитель может приобрести игру на территории другого региона — система покажет цену в валюте получателя, если знать его логин.

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Вторая часть обновления касается списка желаемого. Пользователи могут сортировать игры по собственным категориям и расшаривать только определенные подборки. Например, можно создать отдельный список для подарков на праздники или для игр, покупку которых стоит отложить до распродажи. По этим папкам можно фильтровать содержимое нажатием на название категории.

Таким образом, обновление решает две задачи: упрощает процесс дарения и помогает пользователям упорядочивать игры, которые они хотят приобрести в будущем.