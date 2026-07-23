Компания Luminate опубликовала данные о продажах физических носителей в США за первую половину 2026 года.

Согласно отчету аналитической компании Luminate, с января по июнь в США продали 16,3 миллиона компакт-дисков. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Винил показал рост всего 2,4% при общем объеме 21,8 миллиона проданных экземпляров.

Источник изображения: Future

Одной из главных причин скачка продаж CD стал релиз альбома ARIRANG южнокорейской группы BTS. За первую неделю пластинка разошлась тиражом 516 тысяч физических копий, из которых 208 тысяч пришлись на винил. По данным Luminate, это лучший показатель для виниловых продаж среди современных групп с 1991 года.

реклама

Но даже без учета BTS и всей корейской поп-музыки рост продаж CD составил 6,7%. Аналитики связывают это с изменением поведения молодых покупателей. Около половины представителей поколения Z и миллениалов, купивших компакт-диск, не имеют проигрывателя. Для них покупка физического носителя — способ поддержать артиста и обладать материальным объектом, а не просто получить доступ к записям. Среди поколения X 55% покупателей руководствуются ностальгией.

При этом стриминг продолжает расти: в США прибавил 11,8%, в мире — 9,8%. Физические носители не вытесняют цифровые сервисы, а существуют параллельно как способ коллекционирования и прямой финансовой поддержки музыкантов.