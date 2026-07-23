АвтоВАЗ обнародовал результаты краш-теста Lada Azimut. Автомобиль проверили на боковое столкновение с жестким препятствием, и все системы отработали штатно.

Новый кроссовер Lada Azimut продолжает проходить цикл сертификационных испытаний. Очередной этап включал проверку по методике Правил ООН № 135, которая считается одной из самых жестких при оценке боковых столкновений.

Платформу с автомобилем разогнали до 32 км/ч и направили под углом на стальной столб. Удар пришелся в ту зону, где в реальной аварии оказывается голова водителя. В машине сидел манекен, оснащенный измерительными датчиками.

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В момент контакта ремень натянулся автоматически, боковая подушка и шторка раскрылись без задержек. Датчики зафиксировали нагрузку на голову — она достигла 38,4% от предельно разрешенной. Остальные части тела манекена также показали значения в пределах нормы. На итоговой схеме все зоны тела манекена окрасились в зеленый цвет, что говорит о допустимых перегрузках.

Дополнительно специалисты отметили, что топливо не просочилось ни в одном из узлов. Аварийная световая сигнализация включилась автоматически, замки дверей разблокировались, а система ЭРА-ГЛОНАСС передала сигнал.