Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал 22 июля в 00:15 по МСК. Миссия MRV-MEP доставила на геостационарную орбиту роботизированный аппарат и три модуля для обслуживания спутников связи и разведки.

Геостационарная орбита находится на высоте 35 786 километров над Землей. На этой орбите спутники висят над одной точкой планеты, что делает их незаменимыми для связи и метеорологии. Но когда у таких аппаратов заканчивается топливо, они превращаются в дорогой космический мусор. Североамериканская компания Northrop Grumman запустила миссию, которая должна исправить эту ситуацию.

Источник изображения: Northrop Grumman

Запуск осуществила SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень не возвращалась на Землю — это был ее 32-й и последний полет. Ранее она участвовала в миссиях CRS-24, OneWeb 1, SES-18 и SES-19, а также в 27 запусках Starlink.

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На орбиту отправились два типа аппаратов. Основной — роботизированный корабль MRV (Mission Robotic Vehicle). Он оснащен двумя 3-метровыми манипуляторами, созданными Военно-морской исследовательской лабораторией США. Вместе с ним летят три модуля MEP (Mission Extension Pods) — первые в своем роде.





После выхода на геостационарную орбиту MRV с помощью рук захватит каждый MEP-модуль и доставит его к спутнику-клиенту. Установленный модуль берет на себя функции управления орбитой и разгрузки импульса. Это позволяет продлить жизнь типичного 2000-килограммового спутника до восьми лет. Управление модулем осуществляется клиентом через автономную телеметрию.

После установки всех трех модулей MRV останется на орбите в режиме ожидания. Кроме установки MEP, аппарат может перемещать, осматривать, ремонтировать и модернизировать другие космические аппараты. В состав MRV входит пассивный модуль дозаправки (PRM) — первый интерфейс дозаправки, одобренный Космическими силами США.