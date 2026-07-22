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Global_Chronicles
Asus выпустила 420-Гц 24,5-дюймовый монитор ROG Strix XG259QNSR Ace для киберспорта
Asus анонсировала монитор ROG Strix XG259QNSR Ace с частотой обновления 420 Гц и временем отклика 0,3 мс.
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Компания Asus анонсировала монитор ROG Strix XG259QNSR Ace, предназначенный для профессиональных киберспортсменов. Производитель сделал ставку на скорость, установив 24,5-дюймовую панель с разрешением 1080p и частотой обновления 420 Гц с разгоном. Устройство ориентировано на соревновательные игры, где важнее частота кадров и минимальная задержка, а не высокое разрешение.

 © Asus

Монитор использует панель Fast IPS. По данным производителя, время отклика достигает 0,3 мс. Для повышения четкости изображения на высокой частоте обновления предусмотрена технология ELMB Sync, которая совмещает стробирование подсветки с переменной частотой обновления. Монитор поддерживает G-Sync и FreeSync Premium. Функция Variable Overdrive 2.0 корректирует время отклика пикселей в реальном времени в зависимости от текущей частоты кадров.

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© Asus

Цветовой охват дисплея составляет 90% DCI-P3 и 115% sRGB. Устройство сертифицировано по стандарту VESA DisplayHDR 400. Монитор оснащен функциями ROG Gaming AI: динамический прицел меняет цвет для контраста с фоном, а усиление теней осветляет затемненные участки без пересвета остальной картинки. Управление настройками доступно через приложение DisplayWidget Center.

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© Asus

Подставка монитора регулируется по наклону, повороту, вращению и высоте. Для подключения предусмотрены порты DisplayPort 1.4, необходимый для работы на частоте 420 Гц, и HDMI. Asus пока не раскрыла стоимость и дату выхода.

#asus #киберспорт #игровой монитор #g-sync #fast ips #displayport 1.4 #elmb sync #freesync premium #420 гц #rog strix xg259qnsr ace
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