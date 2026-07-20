Компания TSMC, на долю которой приходится 9% всего энергопотребления Тайваня, попадает под новый закон. Она будет обязана установить собственное оборудование для выработки и хранения электроэнергии, а не брать ее из общей сети.

Парламент Тайваня рассмотрит поправки к Закону об управлении энергетикой 22 июля. Они коснутся всех крупных коммерческих потребителей мощностью от 5 МВт, а это свыше 400 предприятий. И главный удар придется на TSMC.

Источник изображения: TSMC

В 2024 году TSMC израсходовала на Тайване 25,55 миллиарда кВт·ч. Это ровно 9% от всей электроэнергии, потребленной островом. Сейчас компания покупает электричество у государственной энергосистемы как обычный потребитель, хотя и в гигантских объемах. Новый закон меняет такой подход.

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Поправка обязывает крупных потребителей самостоятельно генерировать и хранить электричество. Исключение сделают для школ и больниц. Раньше от бизнеса требовали только компенсировать 10% потребления за счет возобновляемых источников. Теперь нужно будет строить собственную инфраструктуру.