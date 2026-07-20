Парламент Тайваня рассмотрит поправки к Закону об управлении энергетикой 22 июля. Они коснутся всех крупных коммерческих потребителей мощностью от 5 МВт, а это свыше 400 предприятий. И главный удар придется на TSMC.
Источник изображения: TSMC
В 2024 году TSMC израсходовала на Тайване 25,55 миллиарда кВт·ч. Это ровно 9% от всей электроэнергии, потребленной островом. Сейчас компания покупает электричество у государственной энергосистемы как обычный потребитель, хотя и в гигантских объемах. Новый закон меняет такой подход.
Поправка обязывает крупных потребителей самостоятельно генерировать и хранить электричество. Исключение сделают для школ и больниц. Раньше от бизнеса требовали только компенсировать 10% потребления за счет возобновляемых источников. Теперь нужно будет строить собственную инфраструктуру.