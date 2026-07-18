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Global_Chronicles
Китайский рамный флагманский гибридный внедорожник Haval H10 умеет двигаться боком и стоит $31 700
Great Wall Motor открыл предзаказ на флагманский гибридный внедорожник Haval H10. Машина длиной более пяти метров оснащена системой полного привода Hi4, лидаром и функцией диагонального движения.
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Great Wall Motor вывела на рынок новый флагманский внедорожник под брендом Haval. Модель H10 получила гибридную установку, нестандартные для этого класса функции и цену от 31 700 $ по акции.

Источник: Autohome

Haval H10 предлагается в пяти- и шестиместной версиях. Длина пятиместной версии — 5138 мм, шестиместной — 5299 мм. Колесная база у обеих — 3000 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1970 мм. Машина построена на новой платформе Guiyuan и использует несущий кузов.

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Внедорожник получил полностью алюминиевую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и заднюю многорычажку. В базе — электромагнитные амортизаторы EDC. Клиренс — 220 мм, глубина брода — до 600 мм. Есть семь режимов движения, система crawl control и блокировка заднего дифференциала. Угол съезда — 30 градусов у пятиместной версии и 25 у шестиместной.

Особенность модели — режим Crab Walk. Он позволяет машине двигаться по диагонали в стесненных условиях.

Все версии используют гибридную систему Hi4 второго поколения. Она включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 123 кВт и батарею на 42,8 кВт·ч. Суммарная отдача — 440 кВт и 722 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Запас хода на электротяге — 180 км по циклу WLTC, смешанный — до 1404 км. Расход топлива — 0,87 л на 100 км.

В базовой комплектации H10 получает лидар и систему автопилота Coffee Pilot 3. Она включает 27 датчиков и поддерживает автопилот на шоссе и в городе. Также работает функция автоматической парковки на дистанции до 3 км. В салоне — экран диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей и потолочный монитор для задних пассажиров.

Продажи стартовали на фоне падения продаж Haval на 41,3% в июне по сравнению с прошлым годом.

#haval #лидар #great wall motor #гибридный внедорожник #hi4 #coffee pilot 3 #crab walk #gwm h10
Источник: carnewschina.com
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