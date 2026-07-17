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Global_Chronicles
В США прототип импульсной установки для термоядерных станций прошел 3000 испытаний с КПД 95%
Компания Pacific Fusion завершила тестирование прототипа импульсного источника питания Sirius. Установка выдержала 3000 импульсов и показала КПД 95%, что приближает создание термоядерных электростанций к 2030 году.
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Прототип Sirius разработали в Ливерморской национальной лаборатории (LLNL) по соглашению с Pacific Fusion. Установка относится к типу IMG — архитектуре, которая передает короткие мощные импульсы с высокой повторяемостью. Тестовый цикл подтвердил надежность системы для будущих термоядерных станций.

 Изображение: Interesting Engineering

Sirius выдает импульс мощностью 60 гигаватт за 100 наносекунд. При этом энергетическая эффективность достигает 95% — то есть почти вся запасенная энергия уходит в полезную нагрузку. Такие разряды создают условия для сжатия термоядерного топлива. Помимо этого, установка используется в физических экспериментах, материаловедении и радиоизотопном производстве.

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Архитектура IMG устроена проще обычных генераторов Маркса. Вместо нескольких ступеней сжатия здесь применяется суперпозиция волн: конденсаторы заряжаются параллельно, а разряжаются через согласованные линии на общую шину. Это снижает сложность конструкции и затраты на обслуживание.

В июне Pacific Fusion показала прототип, который в 11 раз мощнее Sirius — 440 гигаватт при напряжении 1,1 мегавольта. Теперь компания проектирует систему в 40 раз крупнее. Она должна выдавать импульсы свыше 100 мегаджоулей и достигать «чистого усиления» — когда энергии выделяется больше, чем затрачено на запуск.

#сша #термоядерный синтез #pacific fusion #sirius #импульсный источник питания
Источник: interestingengineering.com
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