Casio начала продажи часов G-Steel GST-B1000BD на американском рынке. В серию вошли две модели с полностью черным корпусом, поддержкой Bluetooth и системой солнечного питания Tough Solar.

Сайт GizmoChina сообщил о начале продаж новой серии часов Casio G-Steel GST-B1000BD в США. Линейка включает две модели, отличающиеся оформлением циферблата, но использующие одинаковую аппаратную платформу.

Изображение: GizmoChina

По данным GizmoChina, в продажу поступили модели GST-B1000BD-1A с черным циферблатом и GST-B1000BD-2A с синими акцентами. Обе версии получили корпус и браслет из нержавеющей стали с черным ионным покрытием и безель без логотипа.

Изображение: GizmoChina

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Часы поддерживают Bluetooth для синхронизации со смартфоном через фирменное приложение Casio Watches. Также предусмотрена система Tough Solar, которая заряжает аккумулятор от солнечного света, и функция автоматической коррекции времени.

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Изображение: GizmoChina

Модели оснащены секундомером, таймером обратного отсчета, мировым временем, ежедневным будильником и светодиодной подсветкой. Корпус толщиной 11,6 мм сохраняет водонепроницаемость до 20 бар и защиту от ударов, характерную для серии G-Shock.

Стоимость Casio GST-B1000BD-1A и GST-B1000BD-2A в США составляет 510 $ (эквивалентно ≈ 39760 ₽ по курсу ЦБ РФ на 16.07.2026) за каждую модель.