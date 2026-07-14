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Global_Chronicles
Новая теория темной материи может объяснить сразу несколько загадок Вселенной
Физики из Обсерватории Пурпурной горы Китайской академии наук предложили новую модель темной материи. Она может объяснить несколько наблюдений, которые раньше плохо сочетались с существующими представлениями о невидимом веществе.
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Астрономы давно знают о влиянии темной материи на движение и развитие галактик, но ее природа остается неизвестной. Новая работа предлагает другой взгляд на то, как это вещество может распределяться в космическом пространстве.

 Источник: AI/ScienceDaily.com

Сейчас многие расчеты строятся на модели холодной темной материи. Она помогает описывать формирование галактик, однако некоторые наблюдения не совпадают с ее прогнозами.

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К таким случаям относятся карликовые галактики с необычно низкой концентрацией темной материи в центре и плотные скопления этого вещества, которые обнаруживают благодаря сильному гравитационному линзированию. Физики из Обсерватории Пурпурной горы Китайской академии наук предположили, что обе ситуации могут иметь общее объяснение.

Новая модель говорит о том, что темная материя может состоять из нескольких типов частиц с разной массой. Они способны взаимодействовать не только через гравитацию, но и напрямую друг с другом. В результате более тяжелые частицы постепенно перемещаются к центрам галактик, а легкие распределяются дальше. Такой процесс, получивший название массовой сегрегации, и создает ту самую картину, которую фиксируют телескопы.

Модель успешно проверили с помощью компьютерного моделирования. Она не только объясняет уже известные аномалии, но и предсказывает, что в будущем астрономы увидят еще больше мелких событий гравитационного линзирования. Это явление работает как космическая лупа — массивные объекты искривляют свет далёких галактик, и их становится легче изучать.

#космос #вселенная #галактики #темная материя #гравитационное линзирование
Источник: sciencedaily.com
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