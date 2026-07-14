Физики из Обсерватории Пурпурной горы Китайской академии наук предложили новую модель темной материи. Она может объяснить несколько наблюдений, которые раньше плохо сочетались с существующими представлениями о невидимом веществе.

Астрономы давно знают о влиянии темной материи на движение и развитие галактик, но ее природа остается неизвестной. Новая работа предлагает другой взгляд на то, как это вещество может распределяться в космическом пространстве.

Источник: AI/ScienceDaily.com

Сейчас многие расчеты строятся на модели холодной темной материи. Она помогает описывать формирование галактик, однако некоторые наблюдения не совпадают с ее прогнозами.

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К таким случаям относятся карликовые галактики с необычно низкой концентрацией темной материи в центре и плотные скопления этого вещества, которые обнаруживают благодаря сильному гравитационному линзированию. Физики из Обсерватории Пурпурной горы Китайской академии наук предположили, что обе ситуации могут иметь общее объяснение.

Новая модель говорит о том, что темная материя может состоять из нескольких типов частиц с разной массой. Они способны взаимодействовать не только через гравитацию, но и напрямую друг с другом. В результате более тяжелые частицы постепенно перемещаются к центрам галактик, а легкие распределяются дальше. Такой процесс, получивший название массовой сегрегации, и создает ту самую картину, которую фиксируют телескопы.

Модель успешно проверили с помощью компьютерного моделирования. Она не только объясняет уже известные аномалии, но и предсказывает, что в будущем астрономы увидят еще больше мелких событий гравитационного линзирования. Это явление работает как космическая лупа — массивные объекты искривляют свет далёких галактик, и их становится легче изучать.