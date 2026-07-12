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Global_Chronicles
Ubisoft сокращает штат после рекордного старта Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced продалась тиражом 2 млн копий за сутки, но Ubisoft начала увольнения.
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Ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced вышел 9 июля 2026 года. Уже на следующий день издатель сообщил о двух миллионах проданных копий. Студия Vantage Studios, отвечающая за бренд Assassin's Creed, зафиксировала рекордные показатели на платформах и среди критиков.

 @assassinscreed

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За первые сутки Resynced достигла пика в 99 451 одновременного игрока в Steam — это лучший результат для любой игры серии на этой платформе. По данным Ubisoft, релиз также занял первое место на Twitch 9 июля. Критики оценили игру на 84 балла из 100 на Metacritic и на 85% на OpenCritic, что делает ее самой высокооцененной частью Assassin's Creed с момента выхода оригинала в 2013 году. IGN поставил 9 из 10, назвав ремейк "больше и лучше во всех отношениях". Digital Foundry охарактеризовала его как "один из самых эффективных ремейков, которые мы когда-либо видели".

В ответ на успех издатель разослал геймерам промокод, дающий эксклюзивный набор для изменения внешнего вида парусов на корабле и 1500 ключей Animus для магазина Animus Hub.

@assassinscreed

Однако спустя несколько дней после запуска Ubisoft Barcelona объявила о сокращении 51 сотрудника. Это решение стало частью более широкой реструктуризации, в рамках которой закрылись студии в Виннипеге, Белграде, Стокгольме и Галифаксе. Проблема возникла из-за сбоя в управлении проектами: команда в Барселоне не получила нового задания после завершения работы над Resynced, хотя обычно такие проекты распределяют за год вперед. Предупреждения о рисках звучали еще летом 2025 года.

Сотрудники, узнавшие о сокращениях за две недели до релиза, объявили забастовку, которая началась 30 июня и продлится до 16 июля. Они требуют отменить увольнения, ввести пятилетний мораторий на сокращения и вернуть удаленную работу. Профсоюз CGT обвинил руководство в авторитарном стиле управления. Руководитель отдела контроля качества Изабель Кодина Гарсия написала в LinkedIn: «Студия не получит новых проектов, хотя команда предлагала новые игры по AC"». Оставшиеся сотрудники будут переведены на работу над Rainbow Six Siege.

#ubisoft #видеоигры #ремейк #assassin&#x27;s creed #assassin&#x27;s creed black flag #ubisoft barcelona
Источник: notebookcheck.net
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