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Global_Chronicles
Этна имеет необычное происхождение — вулкан не похож на другие
Этна десятилетиями не вписывалась ни в одну из классических схем образования вулканов. Новая работа объясняет это древними запасами магмы и относит вулкан к редкой четвертой категории.
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Этна остается самым активным вулканом Европы и одновременно одним из самых необычных. Несмотря на сотни тысяч лет активности, происхождение Этны до сих пор не удавалось объяснить с помощью известных способов формирования вулканов.

Фото: ScienceDaily

Большинство вулканов появляется по одному из трех известных сценариев. Магма поднимается в местах расхождения тектонических плит, образуется в зонах субдукции или поступает из горячих точек глубоко в мантии. Этна не соответствует ни одному из этих вариантов. Вулкан расположен рядом с зоной субдукции, однако состав его лавы больше напоминает породы, характерные для вулканов над горячими точками, которых под Сицилией нет.

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Новая гипотеза объясняет это иначе. По ее версии, примерно на глубине 80 километров под островом давно существуют небольшие скопления магмы. Движение Африканской и Евразийской плит постепенно изгибает земную кору и создает трещины, через которые расплавленная порода поднимается к поверхности. По сути, тектонические процессы не создают магму заново, а открывают ей путь наверх.

Проверить эту версию помог анализ горных пород, охватывающих около 500 тысяч лет истории Этны. За это время химический состав магмы почти не изменился, хотя тектоническая обстановка продолжала меняться. Такое совпадение указывает, что скопления магмы могли долго сохраняться в верхней мантии. Если эта модель подтвердится, Этна может стать первым крупным стратовулканом, возникновение которого объясняет механизм, ранее известный только по небольшим подводным вулканическим образованиям.

#магма #тектонические плиты #сицилия #этна #вулканология
Источник: sciencedaily.com
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