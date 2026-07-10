Европейский союз ввел обязательные системы контроля водителя для всех новых легковых автомобилей и фургонов. Аналогичные требования в США ожидают к 2027 году.

С 7 июля в странах Евросоюза начали действовать новые требования к оснащению автомобилей. Теперь производители обязаны устанавливать систему, которая следит за направлением взгляда и движениями головы водителя.

Изображение: Сarscoops

Обновленный Общий регламент безопасности распространил это требование на все новые легковые автомобили и фургоны. По сути, функция, которую некоторые компании раньше предлагали дополнительно, стала обязательной для всех. Ожидается, что изменения затронут около 15 миллионов машин ежегодно.

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Система ADDW (система предупреждения о расширенном отвлечении водителя) использует инфракрасные датчики и программное обеспечение. Оно отслеживает взгляд водителя, анализирует положение головы и контролирует зоны приборной панели, центральной консоли, рулевого колеса и мультимедийного экрана. Если водитель слишком долго смотрит вниз или в сторону, автомобиль подает визуальный и звуковой сигнал.

Европейская комиссия связывает значительную долю аварий с потерей внимания водителя. При этом часть специалистов указывает на ложные срабатывания, а покупатели выражают опасения из-за конфиденциальности. Правила требуют локальной обработки данных, однако, по данным Risky Business со ссылкой на VRT, Volvo сообщила об использовании защищенных облачных серверов для обработки информации в реальном времени.

Кроме контроля водителя, новые нормы требуют более совершенной системы автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, а также других обновлений безопасности.