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Global_Chronicles
Разработчик GTA Trilogy: The Definitive Edition впервые прокомментировал провальный релиз 2021 года
Глава Grove Street Games впервые подробно высказался о провальном запуске GTA Trilogy: The Definitive Edition. Студия признала правоту критиков, но заявила, что негативную реакцию усугубил способ выпуска игр.
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Почти через пять лет после выхода GTA Trilogy: The Definitive Edition разработчики публично вернулись к обсуждению одного из самых спорных игровых релизов последних лет. Руководитель студии рассказал, как команда оценивает произошедшее сегодня.

 Изображение: WCCFTech

Генеральный директор Grove Street Games Томас Уильямсон заявил, что согласен с большей частью отзывов игроков о GTA Trilogy: The Definitive Edition. По его словам, студия понимает причины недовольства, однако считает, что на восприятие проекта повлияли не только недостатки самих ремастеров, но и то, как проходил их запуск.

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После выхода сборника в 2021 году пользователи столкнулись с многочисленными техническими ошибками, проблемами с освещением, моделями персонажей, отсутствующим контентом и другими недочетами. Позже Rockstar даже временно сняла компьютерную версию с продажи после обнаружения файлов, которые не должны были попасть в релиз.

При этом Уильямсон отметил, что многие пользователи все же прошли игры и получили от них удовольствие, хотя ожидали значительно большего. Он также подчеркнул, что переиздать такие проекты крайне сложно, особенно если этим занимается не сама Rockstar North.

По мнению главы студии, идеальную современную версию GTA III, Vice City и San Andreas могла бы создать только команда оригинальных разработчиков. Одновременно он признал, что ожидания поклонников оказались настолько высокими, что полностью оправдать их было практически невозможно.

#rockstar games #видеоигры #ремастер #gta vice city #gta san andreas #игровой рынок #gta iii #grove street games #gta trilogy: the definitive edition
Источник: wccftech.com
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