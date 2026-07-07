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Global_Chronicles
Пролет астероида Апофис увидит 90% населения Земли в 2029 году
13 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит на расстоянии 31 600 километров от Земли. Это первый случай в истории, когда ученые заранее предсказали видимое прохождение астероида, которое смогут наблюдать миллиарды людей.
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На семинаре «Апофис Т-3 года» в Падуанском университете картограф Майкл Зейлер и астроном Рик Файнберг представили карты видимости астероида. Согласно их расчетам, 90% населения мира проживает в регионах, где Апофис можно будет увидеть невооруженным глазом 13 апреля 2029 года.

Источник изображения: Научное управление ЕКА

Пролет продлится около семи часов — с 11:00 до 18:00 по восточному времени США (с 18:00 до 01:00 МСК). Астероид начнут наблюдать над Австралией, завершится видимость над Северной Атлантикой. В 20:35 UTC (23:35 МСК) Апофис достигнет максимальной яркости над Камеруном — это увидят 3,9 миллиарда человек в Африке, Азии и Европе. В 21:45 UTC (00:45 МСК 14 апреля) астероид приблизится к Земле на 31 600 километров — внутри орбиты геостационарных спутников. Объект заметят 2 миллиарда человек в Южной Америке, США, Африке и Европе.

Источник изображения: Eclipseatlas.com

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На территории Евразии Апофис будет виден над азиатской частью России — вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой. По словам профессора Иркутского университета Сергея Язева, объект можно будет рассмотреть невооруженным глазом, но бинокль улучшит картинку. Успех наблюдения зависит от облачности и светового загрязнения в конкретных точках. Когда Апофис открыли в 2004 году, вероятность столкновения оценивали как 1 к 37. Новые расчеты полностью исключили угрозу, как минимум, на столетие.

Китайский зонд «Тяньвэнь-2» достиг астероида после полёта длиной 1 млрд км для сбора образцов


Источник изображения: Eclipseatlas.com

Хочется отметить, что авторитетный сайт Space.com опубликовал эту новость 6 июля 2026 года со ссылкой на данные, которые были представлены на семинаре в Италии в начале этого месяца. При этом в российских СМИ информация о видимости Апофиса над территорией РФ появилась еще 18–19 апреля 2026 года.

#земля #астероид #апофис #наблюдение #пролет #2029 год
Источник: space.com
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