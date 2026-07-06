В России за последний месяц заметно увеличились продажи лошадей. Заводчики связывают это с ростом расходов на автомобильное топливо.

На фоне изменений в стоимости топлива в отдельных российских регионах покупатели начали чаще обращать внимание на альтернативные способы передвижения и хозяйства. Конные хозяйства отмечают заметное изменение в интересе к животным.

Изображение - ChatGPT

По данным, на которые ссылаются заводчики, за последний месяц некоторые хозяйства продавали по семь-восемь лошадей или оформляли предзаказы на такое количество. Ранее реализация одной лошади могла занимать два–три месяца, теперь сделки проходят быстрее.

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Стоимость животного на рынке зависит от возраста, породы и уровня подготовки и обычно находится в диапазоне примерно от 100000 до 200000 ₽.

Заводчики объясняют рост интереса тем, что содержание лошади в ряде сельских территорий обходится дешевле регулярных затрат на автомобильное топливо, особенно для внедорожников вроде УАЗ и «Нива».

В расчетах указывают, что уход за копытами лошади проводится примерно раз в полтора месяца и стоит около 3000 ₽. Подковку обновляют раз в два месяца, что обходится примерно в 1000 ₽.

Кормовая база включает сено по цене от 2 до 3 тысяч рублей, а подкормка добавляет около 5000 ₽. Ветеринарное обслуживание оценивается примерно в 6000 ₽ в год.

Ежемесячные расходы на животное оказываются заметно ниже затрат на бензин для машины. Именно это и привлекло внимание покупателей к лошадям как к альтернативному средству передвижения.