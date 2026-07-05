Агентство DARPA финансирует разработку батарей, которые будут работать десятилетиями без подзарядки. В основе — радиоизотопы из ядерных отходов, в первую очередь стронций-90.

Портативные источники питания с многолетним сроком службы давно остаются технической мечтой. Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона решило приблизить эту цель к реальности. Программа Rads to Watts нацелена на создание радиоэлектрических устройств нового класса.

Изображение: DARPA

DARPA заключила контракт с Университетом штата Морган (Morgan State University, США) на сумму 3,37 миллиона долларов США. Университет возглавит проект SYMPHONEE — так расшифровывается разработка многослойных PIN-преобразователей на основе стронция-иттрия с высокой плотностью энергии для экстремальных условий.

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Гланая задача проекта — создать аккумуляторные батареи, которые будут питать беспилотники десятилетиями без подзарядки. Источником энергии должен стать стронций-90, который извлекают из ядерных отходов. Такие батареи принципиально отличаются от классических ядерных источников для космоса. Инженеры создают компактные радиоэлектрические устройства, пригодные для установки на дроны.

Речь идет не только об обычных беспилотниках. Project Omega уже демонстрировала морские дроны с батареей со сроком службы десять лет. Новая разработка должна продлить этот срок до 30 лет. Такие аппараты смогут работать под водой, в труднодоступных районах и в зонах боевых действий. Представители Northrop Grumman говорят о постоянном источнике питания для оборонных систем следующего поколения. Project Omega нацелен на создание подводных аппаратов.

Разработка объединяет несколько организаций. Northrop Grumman и ARA займутся моделированием. Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория проведет испытания ядерных материалов. Widetronix спроектирует преобразователи излучения в электричество. Первые прототипы должны появится к 2027 году. Если испытания пройдут успешно, военные получат беспилотники, способные находиться в воздухе или под водой годами без обслуживания и подзарядки.