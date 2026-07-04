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Global_Chronicles
Физики создали в лаборатории аналог чёрной дыры и проследили её «испарение»
Физики создали лабораторный аналог черной дыры с помощью лазеров и обнаружили, как такая система начинает терять энергию.
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Настоящие черные дыры невозможно использовать для подобных экспериментов, поэтому физики создают их лабораторные аналоги. Один из таких экспериментов позволил увидеть процесс, который связывают с постепенной потерей энергии черной дырой.

 Изображение: ScienceAlert

Группа физиков под руководством Лоренцо Прокопио провела эксперимент с использованием сверхбыстрых лазерных импульсов и специального оптического волокна. Такая система создает условия, которые по своим физическим свойствам напоминают горизонт событий черной дыры.

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Ранее эта установка уже позволяла получить аналог излучения Хокинга. На этот раз команда решила выяснить, что происходит с самой системой после появления такого излучения. По расчетам физиков, она должна постепенно отдавать часть своей энергии.

Во время эксперимента приборы зарегистрировали небольшое смещение лазерного импульса. Именно оно показало, что лабораторный аналог действительно теряет энергию. Иначе говоря, физики впервые увидели эффект, который соответствует обратной реакции при излучении Хокинга.

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До сих пор существовало мнение, что подобное излучение возникает из-за сложной цепочки оптических процессов. Полученные результаты указывают, что все может происходить значительно проще — в рамках одного прямого механизма, который одновременно объясняет появление излучения и потерю энергии системой.

Пока такой процесс нельзя проверить возле настоящих черных дыр, поскольку их излучение слишком слабое для наблюдений. Если аналогичный результат подтвердят и другие лабораторные модели, физики смогут точнее проверить существующие представления об излучении Хокинга и механизме постепенного «испарения» черных дыр.

#физика #черные дыры #лазеры #излучение хокинга #оптическое волокно
Источник: sciencealert.com
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