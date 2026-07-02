GIGABYTE расширила линейку игровых мониторов AORUS Elite, представив модели на панелях LG Tandem WOLED нового поколения. Компания также подтвердила планы по выпуску двухрежимного OLED-монитора с частотой обновления 540 Гц и 720 Гц.

Новая серия мониторов AORUS Elite ориентирована на любителей игр, которым важны высокая скорость отображения и качество изображения. В линейку вошли модели с OLED- и Mini LED-панелями разных размеров. Одной из главных новинок стал 27-дюймовый монитор FO27Q28G.

Изображение: WCCFTech

Он получил панель LG Tandem WOLED четвертого поколения с разрешением QHD, частотой обновления 280 Гц, временем отклика 0,03 мс, пиковой яркостью до 1500 нит и невероятно высоком соотношении контрастности 1,5 млн:1, что гарантирует более глубокий черный цвет и впечатляющую цветопередачу. Для пользователей, которым нужен выбор между разрешением и скоростью, компания подготовила 32-дюймовый FO32U24GP. Модель поддерживает двухрежимную работу: 4K при 240 Гц или Full HD при 480 Гц.

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Кроме того, GIGABYTE сообщила о планах выпустить еще один двухрежимный игровой монитор. Он получит 27-дюймовую панель Tandem WOLED с нативной частотой 540 Гц при разрешении QHD. При переключении режима дисплей сможет работать с еще более высокой частотой обновления 720 Гц при сниженном разрешении.