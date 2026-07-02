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Global_Chronicles
Toyota получила контроль в СП по производству eVTOL для выпуска аэротакси
Toyota официально выходит на авиационный рынок, создав совместное предприятие с американским стартапом Joby Aviation. Компании будут выпускать электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки.
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Японский автопроизводитель Toyota, известный своей производственной системой и контролем качества, расширяет сферу деятельности. Компания заключила соглашение о стратегическом альянсе с Joby Aviation — калифорнийским разработчиком электрических аэротакси. В рамках партнерства учреждено совместное предприятие, которое займется подготовкой к коммерческому выпуску летательных аппаратов нового типа.

 Изображение: Сarscoops

Совместное предприятие получило название Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company и базируется в Калифорнии. Toyota владеет контрольным пакетом в 51%, остальная доля принадлежит Joby Aviation. Объем инвестиций Toyota в создание СП составляет 102 миллиона $, Joby — 98 миллионов $.

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Цель альянса — соединить разработки Joby в области электрической авиации с опытом Toyota в организации производства, управлении качеством и оптимизации затрат. На начальном этапе компании сосредоточатся на создании основы для коммерческого выпуска аппаратов. Планируется повышать производительность, улучшать качество и снижать издержки.

Toyota инвестирует в Joby Aviation с 2020 года, вложив сотни миллионов долларов. В 2024 году автопроизводитель направил 500 миллионов $ напрямую в компанию и стал ее крупнейшим институциональным инвестором с долей около 13%.

Председатель правления Toyota Акио Тойода заявил, что воздушная мобильность становится естественным продолжением философии компании — обеспечивать передвижение для всех, теперь не только на земле, но и в небе. Joby, в свою очередь, развивает партнерство с Delta Air Lines и Uber для создания сервиса аэротакси, который объединит наземный и воздушный транспорт в единую поездку.

Шестироторный летательный аппарат Joby рассчитан на четырех пассажиров и одного пилота. Модель развивает скорость до 322 км/ч, оснащена четырьмя аккумуляторными батареями и несколькими резервными системами для повышения безопасности. 

#toyota #evtol #аэротакси #совместное предприятие #joby aviation #электрический летательный аппарат
Источник: carscoops.com
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