Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Современный анализ объяснил, как римлянам удавалось строить прямые дороги
Картографический проект помог подробнее объяснить, каким образом римские строители прокладывали длинные прямые дороги. Оказалось, что они сочетали несколько геодезических приборов и при этом всегда учитывали особенности местности.
реклама

Римские дороги на протяжении веков считают образцом точной планировки. Новый анализ дорожной сети позволил подробнее объяснить, как строители добивались длинных прямых участков и почему этот принцип применяли не повсеместно.

Поперечный разрез римской дороги. Источник изображения: Live Science 

Римская империя оставила после себя сеть дорог, протянувшуюся через Европу, Северную Африку и часть Ближнего Востока. Многие из этих маршрутов, возраст которых исчисляется веками, славились прямотой. Однако не все трассы были такими, и теперь специалисты могут объяснить, каким образом инженерам удавалось прокладывать прямые участки на сотни километров.

реклама

Аппиева дорога соединяла Рим с портом Брундизиум на юге Италии. Ее протяженность превышала 500 километров, и значительная часть пути шла по прямой линии. В Южной Англии Стейн-стрит длиной около 92 километров связывала Лондон и Чичестер, и большая ее часть также не имела никаких изгибов. На Ближнем Востоке существовала прямая прибрежная магистраль от Антиохии до территории современной Газы.

При строительстве новых дорог римляне применяли диоптру, грому и хоробатус. Диоптра представляла собой подставку с дискообразным основанием и трубчатым прицелом. Геодезист смотрел сквозь трубку на удаленный объект, и конструкция не пропускала посторонний свет, обеспечивая хороший обзор. Ни одного образца диоптры археологи не обнаружили, но древние тексты сохранили описания.

Хоробатус использовали для измерения горизонтальных плоскостей. Это была деревянная балка длиной около шести метров на ножках, напоминавшая небольшой стол. К ней подвешивали грузы, чтобы проверить горизонтальное положение. Точная конструкция остается неясной, поскольку древних экземпляров не сохранилось. Инструмент помогал устанавливать горизонтальные точки и определять высоты.

Грома являлась основным приспособлением для планирования длинных прямых участков. Вертикальный шест с крестовиной в форме буквы Х на вершине имел четыре грузика на веревках. Геодезист на одном конце дороги подавал сигналы коллегам, чтобы те передвигали свои шесты до выстраивания в одну линию. После определения направления специалисты изучали ландшафт и корректировали курс, обходя крутые склоны, находили места для переправ через реки или соединяли уже существовавшие поселения.

Методы строительства различались по всей империи. В некоторых случаях римляне строили на месте более старых дорог, существовавших до завоевания территорий. Рабочую силу составляли солдаты, рабы и те жители, которых местные общины привлекали к трудовой службе по указанию Рима. Мосты и другие сложные объекты поручали оплачиваемым работникам. В горных районах дороги не отличались прямотой, в отличие от равнинных участков с мягким рельефом.

#рим #грома #диоптра #картографический проект #римские дороги #хоробат
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
В России готовятся к замене французского авиадвигателя SaM-146 на ПД-8 в старых версиях Суперджета
На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
Ростех впервые показал созданные в 1980-х годы прототипы автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ Х
Сотрудница ФБР выходит на след серийной убийцы в трейлере криминального триллера «Ярость»
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Импортозамещённый «Суперджет» вызвал огромный интерес на авиасалоне в индийском Хайдарабаде
Новый Bentley за $250.000 получит информационно-развлекательную систему с визуальным эффектом таяния
Netflix анонсировал премьеру шведского криминального триллера «Кровавая жертва»
Вице-президент Apple Пол Майд уходит в OpenAI для создания аппаратного подразделения
В американском Йеллоустоне из ниоткуда появилась странная кипящая яма
Ростех показал прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые могли изменить историю отечественного автопрома
Студия FDM показала трейлер фильма в стиле классического британского детектива «Третья степень»
Кроссовер Росатома Voyt SUV получил кузов из углекомпозита, батарею на 32 кВт•ч и запас хода 300 км
Велосипед с двумя парами рулей появился в рекламе REI из-за ИИ от Meta* – и это не замечали неделю
Британская компания Sweren представила трёхколёсный электровелосипед с горизонтальной посадкой
Исследователи из США впервые обосновали принцип топологической оптимизации в строительстве мостов
Инсайдер: Бюджетные iPhone 18 получат 9 ГБ оперативки и процессор A20
В российском МФТИ научились печатать электронику с точностью до 7 микрометров
Asus представила юбилейный роутер ROG Rapture GT7 20th Anniversary Edition

Популярные статьи

От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Черный экран без причины: неочевидная поломка, которую пропустит даже мастер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter