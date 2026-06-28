Картографический проект помог подробнее объяснить, каким образом римские строители прокладывали длинные прямые дороги. Оказалось, что они сочетали несколько геодезических приборов и при этом всегда учитывали особенности местности.

Римские дороги на протяжении веков считают образцом точной планировки. Новый анализ дорожной сети позволил подробнее объяснить, как строители добивались длинных прямых участков и почему этот принцип применяли не повсеместно.

Поперечный разрез римской дороги. Источник изображения: Live Science

Римская империя оставила после себя сеть дорог, протянувшуюся через Европу, Северную Африку и часть Ближнего Востока. Многие из этих маршрутов, возраст которых исчисляется веками, славились прямотой. Однако не все трассы были такими, и теперь специалисты могут объяснить, каким образом инженерам удавалось прокладывать прямые участки на сотни километров.

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Аппиева дорога соединяла Рим с портом Брундизиум на юге Италии. Ее протяженность превышала 500 километров, и значительная часть пути шла по прямой линии. В Южной Англии Стейн-стрит длиной около 92 километров связывала Лондон и Чичестер, и большая ее часть также не имела никаких изгибов. На Ближнем Востоке существовала прямая прибрежная магистраль от Антиохии до территории современной Газы.

При строительстве новых дорог римляне применяли диоптру, грому и хоробатус. Диоптра представляла собой подставку с дискообразным основанием и трубчатым прицелом. Геодезист смотрел сквозь трубку на удаленный объект, и конструкция не пропускала посторонний свет, обеспечивая хороший обзор. Ни одного образца диоптры археологи не обнаружили, но древние тексты сохранили описания.

Хоробатус использовали для измерения горизонтальных плоскостей. Это была деревянная балка длиной около шести метров на ножках, напоминавшая небольшой стол. К ней подвешивали грузы, чтобы проверить горизонтальное положение. Точная конструкция остается неясной, поскольку древних экземпляров не сохранилось. Инструмент помогал устанавливать горизонтальные точки и определять высоты.

Грома являлась основным приспособлением для планирования длинных прямых участков. Вертикальный шест с крестовиной в форме буквы Х на вершине имел четыре грузика на веревках. Геодезист на одном конце дороги подавал сигналы коллегам, чтобы те передвигали свои шесты до выстраивания в одну линию. После определения направления специалисты изучали ландшафт и корректировали курс, обходя крутые склоны, находили места для переправ через реки или соединяли уже существовавшие поселения.

Методы строительства различались по всей империи. В некоторых случаях римляне строили на месте более старых дорог, существовавших до завоевания территорий. Рабочую силу составляли солдаты, рабы и те жители, которых местные общины привлекали к трудовой службе по указанию Рима. Мосты и другие сложные объекты поручали оплачиваемым работникам. В горных районах дороги не отличались прямотой, в отличие от равнинных участков с мягким рельефом.